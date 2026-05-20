Украинские защитники провели зачистку в Степногорске: в Deep State раскрыли важные детали

К сожалению, у противника до сих пор есть резервы, позволяющие ему постоянно направлять свою пехоту на штурмовые действия.

Зачистка Степногорска была давно актуальной задачей, ведь давление врага было чрезмерным и он не прекращал попыток захватить этот важный в данном районе населенный пункт.

Были и просачивания в глубину обороны, в частности, в населенные пункты Речное-Лукьяновское-Павловка, но россиян оттуда выбили и развили успех дальше. Об этом пишут аналитики мониторингового канала Deep State.

Отмечается, что эта работа продолжается давно, в частности, она улучшилась со сменой командира корпуса, который более плодотворно взялся за этот участок. Пилоты делятся, что были проведены отработки по логистике противника и по пилотам, которых удалось оттеснить и ликвидировать, сведя к минимуму их влияние на боевые действия.

Видео дня

Получив преимущество, Силы обороны перешли к следующим шагам, чтобы уменьшить количество россиян, рассеянных по местности, и в настоящее время продолжается активная работа по их полной ликвидации и стабилизации участка.

"Противник до сих пор, к сожалению, имеет запасы, чтобы постоянно посылать свою пехоту на штурмовые действия, однако реализовывать свои планы им стало гораздо труднее. Пополнений за последнее время не наблюдалось. Но красная зона сменилась на серую, а не на синюю - это объясняется тем, что пехота противника продолжает проникать, просачиваться и закрепляться, поэтому говорить о полном контроле и стабилизации еще рано. Бойцы Сил обороны принимают все необходимые меры, чтобы достичь этого и добиться здесь успеха", - говорится в сообщении.

Бойцы ГУР зачистили Степногорск

Как сообщал УНИАН, Степногорск в Запорожской области сейчас находится под контролем Сил обороны - бойцы спецподразделения ГУР Минобороны продолжают зачистку города.

Разведчики рассказали, что технику, на которой группы спецназовцев ГУР заезжали на штурм позиций захватчиков, попытался атаковать вражеский FPV-"жун", но был уничтожен.

В результате боев в сложных городских условиях силы российских оккупантов выбиты из укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины, отмечают в ГУР.

Вас также могут заинтересовать новости: