В Новороссийске поражены фрегат 'Адмирал Эссен' и корабль на воздушной подушке, – Мадьяр

Также были нанесены удары по тыловой базе и логистическому хабу противника в Луганской области, а также по пункту управления БПЛА в Олешках в Херсонской области.

Силы обороны Украины в Новороссийске вновь поразили фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен", который является носителем ракет типа "Калибр", и "дотянулись" до еще одного корабля. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, в ночь на 23 мая "Адмирал Эссен" и ракетный корабль проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда СБС на порт "Новороссийск" и нефтебазу "Грушова балка".

"Ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ – степень поражения неизвестна. Здесь о другом. Мы рядом, утонешь когда-нибудь... Фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, ВМБ "Новороссийск", Краснодарский край, РФ – степень поражения неизвестна", – написал "Мадяр" в Telegram.

Также, как отметил командующий, в эту же ночь СБС "дотянулись" до российских целей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, уничтожили ЗРК "Оса" в Донецке, поразили тыловую базу и логистический хаб противника в населенном пункте Ровеньки (Луганская область), пункт управления БПЛА в Олешках на Херсонщине, а также топливозаправщики, спецтехнику и ББМ в Запорожье.

Ракетные корабли на воздушной подушке проекта 1239 "Сеятель" – серия советских и российских скоростных малых ракетных кораблей (МРК) скигового типа, находящихся на вооружении Черноморского флота РФ. Они относятся к кораблям 3-го ранга, а их вооружение включает противокорабельный ракетный комплекс "Москит" (8 ракет 3М80) и пусковые установки ЗРК "Оса-М" (20 ракет).

Как писал УНИАН, в ночь на 23 мая Силы обороны атаковали ряд объектов РФ. По данным Генштаба, среди пораженных целей – нефтяной терминал "Шесхарис" (Новороссийск) – один из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море, входящий в систему ПАО "Транснефть". Пропускная способность комплекса составляет до 75 млн тонн нефти в год, объем резервуарного парка – около 1,28 млн кубометров.

Напомним, фрегат ЧФ РФ "Адмирал Эссен" ранее уже попадал под обстрел ВСУ, в частности, в апреле 2026 года появилась информация о том, что во время атаки ВСУ на Новороссийск, вероятно, был поражен именно этот корабль. Он имеет на борту пусковые установки на 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

