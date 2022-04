В Белом доме отмечают, что этот генерал станет еще одним военным преступником.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают от генерала Александра Дворникова, которого Путин бросил на войну против Украины, новых жестоких нападений на мирных жителей.

Об этом Салливан сказал в программе State of the Union, информирует The New York Times.

"У этого конкретного генерала есть резюме, в котором жестокость против гражданских лиц на других театрах военных действий, в частности в Сирии. Мы можем ожидать большего от него на этом театре военных действий (в Украине - УНИАН). Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины", - заявил Салливан.

В Сирии дворников организовывал ковровые бомбардировки мирных городов. Он был сторонником тактики выжженной земли. Дворников своими приказами спровоцировал стремительный поток беженцев в Европу.

Это мнение поддержал и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. В эфире Радио НВ он подчеркнул, что этот генерал воевал в Сирии и Чечне. Во время боевых действий Дворников отличился особой жестокостью к мирному населению.

"Он имеет опыт подавления ситуации в Чечне, в Грозном в 2000 году. Затем командовал группировкой российских войск в Сирии. Имеет политических сторонников в Кремле, рассматривался в свое время на замминистра обороны перед назначением на ПВО. Фактически человек, который имеет определенные политические амбиции и военный опыт", — отметил Згурец.

В Чечне и Сирии Дворников применял однотипную практику.

"Когда шло сопротивление на земле, то артиллерия и авиация использовалась для того, чтобы полностью уничтожить участки, где могло проходить сопротивление населения, а в тех городах, где сопротивление продолжалось, использовалось химическое оружие. Это такой примитивный путь военной машины", - сказал эксперт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российский публицист предрек Путину конфликт с генералами из-за неудач в Украине.

