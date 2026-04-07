Раньше враг ставил большие тарелки, новый терминал уничтожить будет трудней: Флеш о 'Спирит-030'

По словам советника министра, у россиян "Старлинк" был настолько массовым, что мы даже представить себе не могли.

Россияне начали оперативно искать возможность заменить "Старлинки" на фронте и частично нашли решение. После блокировки "Старлинков" противник начал поставлять своим военным спутниковые терминалы под названием "Спирит-030".

О том, что это за терминалы и являются ли они альтернативой "Старлинку", в интервью УНИАН рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

Что такое "Спирит-030"? Могут ли они полноценно заменить "Старлинк"?

У россиян есть спутники на геостационарной орбите. Это такие спутники, которые висят в одной точке. Если мы смотрим с земли, то "Старлинк" – это спутники, которые постоянно вращаются вокруг Земли. Геостационарные спутники – висят в одной точке. И это что-то визуальное, вроде спутникового телевидения.

То есть такая тарелка, которая фиксирована, смотрит в одном направлении. И у россиян таких спутников очень много. У них есть спутники под названием "Экспресс", "Ямал", "Благовест". И сейчас около 11–12 спутников, которые у них предоставляют такие услуги высокоскоростного интернета. Часть из этих спутников покрывает наши фронты и Украину.

А что было до этого, и что сделали россияне?

Они брали обычный комплект спутникового телевидения. Там была белая тарелка диаметром около 90 сантиметров, они направляли ее на спутник и получали интернет с него. Речь идет о скорости в несколько мегабит. Но этого было достаточно для того, чтобы передавать какую-то информацию, видео, интернет и так далее. Но поскольку это были большого размера тарелки на открытой местности, наши ребята на всех фронтах уже несколько лет их находят и уничтожают.

И поэтому россияне начали искать другие решения для спутников. Таких, как "Старлинк", нет, и поэтому они сейчас пытаются сделать маленький терминал. Он похож на чемоданчик. И главный плюс в том, что там антенна небольшого размера. У него квадратная форма вместо круглой, но это такая же тарелка, размером примерно 30–35 см. И этот чемоданчик раскладывается и превращается в спутниковый набор, который есть у гражданских, но он военного типа. То есть маленькая тарелка, и ее нужно направить на спутник. Это не очень удобно и нужно следить, чтобы эта тарелка никуда не сдвигалась.

Мы уже видели этот "Спирит" около года назад на учениях в России. И в Беларуси были учения, где мы впервые их увидели. Пока у них был "Старлинк", не было необходимости использовать эти терминалы. Сейчас мы уже знаем, что у россиян "Старлинк" был настолько массовым на фронтах, что мы и представить не могли. И "Старлинк", если сравнивать его с этой российской системой, стоит гораздо дешевле.

Сейчас я получил информацию от осинтеров, что этот терминал все чаще используется, и о нем идет речь у россиян в их переговорах, в группах. В качестве доказательства мы впервые увидели, что бригада "Мадяра" (командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди – УНИАН) уничтожила этот терминал. Мы понимаем, что он очень маленький. Мы понимаем, что его можно спрятать. Что нам будет трудно его найти. Но это доказательство того, что эти терминалы уже на фронтах и будут использоваться всё чаще. Это пример для наших ребят, что нам сейчас нужно искать и уничтожать.

А как их искать и уничтожать?

Визуально.

А какова их скорость, если сравнивать со "Старлинком"?

Если у "Старлинка" скорость может быть, например, 20–40, 50–60 Мбит, то у этих терминалов скорость обычно 2–3–4 Мбит.

Сколько сейчас у россиян таких терминалов?

Сейчас это трудно сказать. Проблема в том, что это российское производство. То есть мы понимаем, что, если у них есть деньги, они очень быстро смогут масштабировать это производство, и количество может быть большим. Но я хочу уточнить: этот терминал позволяет передавать потоковое видео, например, с Mavic или с какого-то дрона, но у него нет такой мощности, как у "Старлинк". То есть это на один канал, на два канала максимум.

То есть это чисто российское производство, верно?

Да, это российское производство.

Без китайских примесей?

Без китайских трудно что-то делать. То есть, если мы открываем любой российский прибор, мы там видим китайские и американские комплектующие: какие-то чипы, микросхемы, детали. Если мы говорим о чисто российском изделии, из того, что на слуху, это "Искандер" на 90 процентов. Потому что там стоят российские большие транзисторы, детали такие древние, которые производятся в России, но там это работает. А если мы говорим о какой-то микроэлектронике, то там россиянам нужно использовать импортные комплектующие.

справка Сергей Бескрестнов Специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флэш» Бескрестнов – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО "Центр радиотехнологий" Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь". С апреля 2022 занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Изучает российскую военную технику (РЭБ, РЭР, связь, ударные БПЛА), стратегию ее применения и разрабатывает сценарии противодействия.

