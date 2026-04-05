Нашли замену 'Старлинкам': россияне поставляют армии терминалы 'Спирит-030'

Это портативный терминал спутникового интернета, работающий с геостационарным спутником связи.

После блокировки "Старлинков" россияне начали поставлять своим военным спутниковые терминалы под названием "Спирит-030", рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в своем Telegram-канале.

"После того, как мы лишили врага "Старлинка", вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным", – отметил он.

По словам эксперта, в настоящее время оккупанты пользуются терминалами российского спутникового интернета, которые имеют очень большие антенны – до 90 сантиметров. Это позволяет быстро обнаруживать и уничтожать их.

"Поэтому на фронт начали поставляться спутниковые терминалы "Спирит-030". Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но переносной. Он работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30", – пояснил Флеш.

Он подчеркнул, что россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт. При этом пилоты 414-й бригады СБС впервые обнаружили такой терминал спутниковой связи и уничтожили его.

Советник министра призвал всех пилотов обращать внимание на эту цель.

Отключение "Старлинков" россиянам: что известно

Как сообщал УНИАН, россияне начали оперативно искать возможность заменить "Старлинки" на фронте и частично нашли решение. Отсутствие непрерывной связи они пытаются компенсировать большим количеством средств поражения.

Кроме того, по данным украинских военных, россияне пытаются устанавливать Wi-Fi-мосты. Но это далеко не новая практика, поскольку Силы обороны уничтожают значительное количество таких антенн.

Вас также могут заинтересовать новости: