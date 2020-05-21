Снайпер боевиков ранил украинского защитника вблизи Марьинки

Это уже второй украинский военный, который пострадал в течение 20 мая.

Один украинский военный получил ранения вблизи населенного пункта Марьинка в результате обстрела позиции Вооруженных сил Украины 20 мая.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на страничке в Facebook.

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Отмечается, что военный получил ранения вследствие вражеского снайперского огня. Его доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали помощь.

Это уже второй украинский военный, который пострадал в течение 20 мая.

Как сообщал ранее УНИАН, 20 мая в зоне боевых действий на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим «тишины». Ранен один украинский военный.