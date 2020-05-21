Снайпер боевиков ранил украинского защитника вблизи Марьинки
01:57, 21 мая 2020Война
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Это уже второй украинский военный, который пострадал в течение 20 мая.
REUTERS
Один украинский военный получил ранения вблизи населенного пункта Марьинка в результате обстрела позиции Вооруженных сил Украины 20 мая.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на страничке в Facebook.
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Отмечается, что военный получил ранения вследствие вражеского снайперского огня. Его доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали помощь.
Это уже второй украинский военный, который пострадал в течение 20 мая.
Как сообщал ранее УНИАН, 20 мая в зоне боевых действий на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим «тишины». Ранен один украинский военный.
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