'Враг давит': командир десантников раскрыл реальную ситуацию в Покровске

Российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют в городе Покровск в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, заявил заместитель командира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Дмитрий Лавро, передает Reuters.
По его словам, город стал одним из ключевых узлов обороны на восточном фронте.
"Враг давит на нас, и мы делаем все возможное, чтобы отразить его давление. На данный момент мы равны", - отметил Лавро.
Он добавил, что бои идут не только на земле, но и в воздухе - с применением беспилотников обеих сторон.
Покровск, который находится примерно в 60 км от линии фронта, Россия атакует уже несколько месяцев подряд, постепенно пытаясь окружить его с нескольких направлений. Карты из открытых источников свидетельствуют, что российские войска пытаются "сжать кольцо" вокруг города.
Лавро также отметил рост доли украинских беспилотников и боеприпасов, которые теперь чаще поступают из собственного производства, что является результатом расширения оборонной промышленности Украины:
"По сравнению с 2023 годом мы имеем гораздо больше дронов и боеприпасов украинского производства".
Покровское направление сегодня - главные новости
Как сообщал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Виктор Трегубов прокомментировал положение россиян возле Покровска. По его словам, по состоянию на сегодня крайне маловероятно, что враг может окружить Покровск в ближайшее время.
Украинские военные освободили 180 квадратных километров в Покровском районе и зачистили почти 200 кв. км от российских диверсионных групп, заявил командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.
В то же время офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк объяснил, почему россиянам придется менять тактику возле Покровска. Он отметил, что это точно произойдет, ведь погода начинает резко меняться в осенний период.