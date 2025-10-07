'Враг давит': командир десантников раскрыл реальную ситуацию в Покровске

Украинские десантники сдерживают попытки российских сил прорвать оборону Покровска, где враг активизировал диверсионные группы.

Российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют в городе Покровск в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, заявил заместитель командира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Дмитрий Лавро, передает Reuters.

По его словам, город стал одним из ключевых узлов обороны на восточном фронте.

"Враг давит на нас, и мы делаем все возможное, чтобы отразить его давление. На данный момент мы равны", - отметил Лавро.

Он добавил, что бои идут не только на земле, но и в воздухе - с применением беспилотников обеих сторон.

Покровск, который находится примерно в 60 км от линии фронта, Россия атакует уже несколько месяцев подряд, постепенно пытаясь окружить его с нескольких направлений. Карты из открытых источников свидетельствуют, что российские войска пытаются "сжать кольцо" вокруг города.

Лавро также отметил рост доли украинских беспилотников и боеприпасов, которые теперь чаще поступают из собственного производства, что является результатом расширения оборонной промышленности Украины:

"По сравнению с 2023 годом мы имеем гораздо больше дронов и боеприпасов украинского производства".

Покровское направление сегодня - главные новости

Как сообщал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Виктор Трегубов прокомментировал положение россиян возле Покровска. По его словам, по состоянию на сегодня крайне маловероятно, что враг может окружить Покровск в ближайшее время.

Украинские военные освободили 180 квадратных километров в Покровском районе и зачистили почти 200 кв. км от российских диверсионных групп, заявил командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

В то же время офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк объяснил, почему россиянам придется менять тактику возле Покровска. Он отметил, что это точно произойдет, ведь погода начинает резко меняться в осенний период.

