Сейчас ситуация на этом направлении остается сложной.

Украинские военные освободили 180 квадратных километров в Покровском районе и зачистили почти 200 кв. км от российских диверсионных групп. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута в интервью "Укринформ".

"Наши подразделения работают на всех направлениях, но наиболее активно - на самых "горячих" - это и Купянский, и Торецкий, и Новопавловский. Все направления сложные, но, наверное, сейчас самое сложное - Покровское, ведь оно является направлением главного удара противника, поэтому здесь фиксируется больше всего попыток осуществления штурмовых действий, но Силы обороны отражают эти попытки", - заверил он.

По словам командующего, на этом направлении сейчас проводится контрнаступление и постепенно отбиваются оккупированные противником территории.

Видео дня

Платуха добавил, что ситуация на этих направлениях остается сложной не только для подразделений Сил территориальной обороны, но и для всех Сил обороны Украины.

Военный подчеркнул, что армия РФ активно использует авиацию для нанесения ударов КАБами и пытается установить плотный огневой контроль, применяя артиллерию и беспилотники, из-за чего усложняется логистика и эвакуация.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Виктор Трегубов прокомментировал положение россиян у Покровска. По его словам, по состоянию на сегодня крайне маловероятно, что враг может окружить Покровск в ближайшее время.

Трегубов отметил, что на фронте, когда опадут листья и тактика малых групп перестанет быть эффективной, то тогда враг может взять определенную паузу в ведении боевых действий.

В то же время офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк объяснил, почему россиянам придется менять тактику возле Покровска. Он отметил, что это точно произойдет, ведь погода начинает резко меняться в осенний период.

"Это вносит определенные ограничения как в плане перемещения личного состава, так и по использованию БпЛА различных типов, начиная от разведывательных, заканчивая ударными. Все тактики, которые РФ применяла в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении, были подвязаны под теплую погоду, под активное использование зеленых насаждений для незаметного просачивания через линию боевого соприкосновения", - добавил Черняк.

Вас также могут заинтересовать новости: