В Донецкой и Луганской областях и на Крымском направлении усиливают группировку украинских войск, также создают группировки ВСУ на вероятных направлениях угрожающих действий со стороны противника.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, так и в случае осложнения военно-политической обстановки вокруг Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады.

По словам Хомчака, с целью своевременного и адекватного реагирования на соответствующие действия вооруженных сил РФ Вооруженными силами Украины вместе с другими составляющими сектора безопасности и обороны предусмотрены меры по содержанию в готовности к выполнению задач войск и резервов для прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы, которые могут возникнуть на участках государственной границы и на других направлениях.

Также Хомчак заявил о мерах по усилению группировок Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и на Крымском направлении за счет войсковых частей ВСУ, которые находятся в разных степенях боевой готовности. Кроме того, создаются соответствующие группировки ВСУ для выполнения задач по обороне государства на вероятных направлениях угрожающих действий противника.

Кроме того, главнокомандующий отметил постоянное наращивание готовности и действий на урбанизированной местности при различных погодных условиях.

«ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», - резюмировал он.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать безотлагательное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами «нормандской четверки».

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Автор: Константин Гончаров