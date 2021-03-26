Контроль комплектования военнослужащими подразделений российских оккупационных войск осуществляет комплексная комиссия вооруженных сил Российской Федерации.

Россия под прикрытием мероприятий боевой подготовки перебросила на оккупированный Донбасс партию кадровых военных для доукомплектования соединений и частей первого и второго оккупационных армейских корпусов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

Читайте такжеПытались остановить обстрел девять раз: стали известны подробности гибели четырех бойцов ВСУ на ДонбассеОтмечается, что командование вооруженных сил РФ в течение этой недели распространяло заявления о проведении исключительно плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в том числе близ границ с Украиной.

В то же время, как отметили в украинском оборонном ведомстве, под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей первого и второго оккупационных армейских корпусов.

Установлено, что контроль комплектования военнослужащими подразделений и проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений и частей российских оккупационных войск осуществляет комплексная комиссия вооруженных сил РФ.

Обострение на Донбассе

Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего погибли четверо военных.

Из-за гибели военнослужащих ВСУ украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для России основная задача - это уничтожение Украины.

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Автор: Константин Гончаров