Дипломат заявляет, что с ужасом узнала о гибели сегодня четырех украинских военных.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс призывает Российскую Федерацию обеспечить выполнение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом британский дипломат написала в Twitter.

"С ужасом узнала о гибели сегодня четырех украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна утраченная жизнь - это уже много", - заявила посол.

Новое обострение на Донбассе: что известно

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

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Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) пыталась 9 раз остановить обстрел российскими оккупантами.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за гибели военнослужащих ВСУ на Донбассе.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, комментируя гибель четырех украинских военных в результате обстрела оккупантами, заявил, что для России основная задача - это уничтожение Украины.

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Автор: Виталий Саенко