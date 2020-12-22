Кроме этого, на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций близ Луганского

Сегодня на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения оккупантами договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Читайте такжеОккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Горловки, ранены двое украинских военныхОб этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

Так, на Донецком направлении, вблизи Водяного, с направления временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, возле этого же населенного пункта оккупанты предприняли дистанционное минирование украинских позиций с использованием переносного комплекса минировании.

В штабе отмечают, что на Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций неподалеку от Луганского, а также использовал 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Пивденного.

В сообщении говорится, что "в результате вражеских обстрелов потерь в украинских подразделениях нет».

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Автор: Надя Пришляк