Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками.
Читайте такжеПеремирие на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ под ПескамиОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети.
"За прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что в ответ на огневые провокации украинские защитники оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.
Кроме того сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидировали один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку Марьинки.
"С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточнили в пресс-центре.
Украинские военнослужащие "продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью".
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