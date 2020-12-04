Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.

Сегодня оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе, один военнослужащий получил ранение.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огняОб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"С начала текущих суток, 4 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник совершил обстрел украинских позиций из запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Луганского в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.

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Автор: Антонина Доломанжи