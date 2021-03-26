В настоящее время бой продолжается.

Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего погибли четверо военных.

Читайте такжеРоссия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям - США в ОБСЕКак сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в соцсети, оккупанты обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что на обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подытожили в пресс-центре.

Кроме этого, как сообщает журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в соцсети, в настоящее время бой между украинскими военными и российскими оккупантами продолжается.

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Автор: Ирина Погорелая