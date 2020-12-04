Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Боевики продолжают блокировать работу пяти контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе стреляли из АГС и применяли запрещенные миныКак сообщает штаб операции Объединенных сил, по решению командующего все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

"Российские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка". Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы оформили на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины - 5 тыс. 603 человек, на контролируемую территорию - 5 тыс. 078 человек.

Кроме того, с КПВВ "Новотроицкое" 209 граждан и 36 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированного Донецка, вместе с тем 112 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

"Среди заблокированных оккупантами дорожных коридоров только через контрольный пункт "Марьинка" единичные граждане осуществляли попытку пересечения линии разграничения на временно оккупированную территорию. Все они были неудачными, людей представители оккупационной власти вернули обратно", - рассказали в штабе.

Всего российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых 9 - напротив КПВВ "Станица Луганская", 2 - напротив "Новотроицкого" и 3 - напротив "Марьинка".

В штабе напомнили, что во время следования с временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан.

Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.

Ситуация на Донбассе

4 декабря в результате огня вражеского снайпера в районе н. п. Луганское на Донбассе получил ранение украинский военный. За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи