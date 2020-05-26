За минувшие сутки украинские военные ранили четырех оккупантов на Донбассе

Российские оккупанты 16 раз открывали огонь на востоке Украины.

За сутки, 25 мая, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

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Враг нарушал "тишину" у Песков, Орехового, Богдановки, Павлополя, Авдеевки и Березового.

Кроме того, возе Марьинки в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.

В вечернее время обстрелы активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного.

По данным разведки, украинские военные ранили четырех оккупантов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет ", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео «ювелирного» уничтожение позиции российских оккупантов на Донбассе, с которой они осуществляли обстрелы сил ООС.

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