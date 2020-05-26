За минувшие сутки украинские военные ранили четырех оккупантов на Донбассе
За сутки, 25 мая, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.
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Враг нарушал "тишину" у Песков, Орехового, Богдановки, Павлополя, Авдеевки и Березового.
Кроме того, возе Марьинки в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов.
В вечернее время обстрелы активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного.
По данным разведки, украинские военные ранили четырех оккупантов.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет ", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео «ювелирного» уничтожение позиции российских оккупантов на Донбассе, с которой они осуществляли обстрелы сил ООС.
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