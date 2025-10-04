Поражен также один из крупнейших НПЗ России.

Силы обороны в ночь на 4 октября поразили ряд важных объектов страны-агрессора, в частности, поврежден один из крупнейших российских НПЗ и ракетный корабль. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В районе Онежского озера (Республика Карелия рф) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поражен Киришский нефтеперерабатывающий завод (г. Кириши, Ленинградская область), там зафиксированы взрывы и пожар.

Видео дня

Этот НПЗ является одним из крупнейших на территории страны-агрессора, его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Также Силы обороны поразили радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер" в Курской области.

"Также нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются", - сообщают в Генштабе.

Работа украинских дронов

В конце сентября украинские военнослужащие сбили российский вертолет Ми-28 FPV- дроном.

Ранее бойцы ГУР во временно оккупированном Крыму впервые в истории сожгли два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Они были оснащены ценным оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками.

24 сентября украинские морские дроны и БПЛА совершили атаку на черноморские порты РФ. Российские СМИ сообщали об атаке по Новороссийску, куда перебазированы, в частности ракетоносители Черноморского флота РФ, и порт Туапсе.

Вас также могут заинтересовать новости: