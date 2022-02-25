По словам советника главы ОП, противнику сейчас не хватает ракет.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что сейчас допрашивают российского летчика, которого взяли в плен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

"Утром было несколько воздушных ударов. В частности, по городу Киеву. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты. И один самолет типа Су-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают", - рассказал Арестович.

Кроме того, он напомнил, что произошли удары по аэропортам Ровно и Белой Церкви, а также "снова по Василькову".

"И по некоторым другим объектам, сейчас данные уточняются. Но надо понимать, что эти удары - это одна-две ракеты типа "Калибр". И то, что количество этих ракет уменьшается, показывает, что у противника их просто не хватает. Я думаю, что долго такая ситуация не продлится", - добавил Арестович.

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