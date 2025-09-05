Россияне были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - аэродром "Украинка".

Россияне принимают меры, чтобы избежать таких успешных операций Службы безопасности Украины, как "Паутина", когда был поражен 41 вражеский стратегический самолет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал глава СБУ Василий Малюк.

"Сначала о последствиях (операции "Паутина" - УНИАН), и что именно россияне делают, чтобы избежать дальнейших ударов. Начну с того, что мы никогда не повторяемся. Они действительно принимают определенные меры, чтобы избежать успешных операций такого рода, но мы не повторяемся", - отметил он.

По словам Малюка, во время очередных ракетно-дронных обстрелов россияне действительно работают уже меньшим количеством самолетов. Также он подчеркнул, что оккупанты были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - это аэродром "Украинка", и теперь им, чтобы приблизиться к территории Украины, к местам пуска, нужно преодолеть очень большое расстояние.

Видео дня

"Это им невыгодно и, по сути, неприемлемо в работе. Более того, это ускоряет износ тех или иных деталей этих самолетов и они быстро теряют свой соответствующий моторесурс. Поэтому это действительно подтверждающие данные", - подчеркнул глава СБУ.

Он также прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что "мы готовим силу - на земле, в воздухе и на море, - которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну".

"То, что сказал президент относительно того, что мы планируем и в воздухе, и в море и на суше, конечно, мы и осуществляем, и планируем и на ближайшее время, и на определенные стратегические наши дальнейшие планы и оперативные замыслы, но это не те данные, которыми можем делиться с широкой общественностью", - сказал Малюк.

РФ начала активное строительство на авиабазах после операции "Паутина"

Как сообщал УНИАН, на некоторых российских авиабазах началось строительство защитных сооружений после украинской операции "Паутина", которая была проведена 1 июня.

Так, по данным Frontelligence Insight, спутниковые снимки от 7 июля показали, что российские войска построили около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений типа бункеров без земляного покрытия и восемь зданий в стиле ангаров на авиабазе Халино в Курской области.

Также спутниковые снимки авиабазы Халино от Planet Labs, датированные 27 июня, показывают укрепленные ангары. Кроме того, по данным Frontelligence и снимкам Planet Labs, россияне построили два бетонных бункера на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: