Компания НЛМК, имеющая дочерние фирмы в Европе и США, продавала товары восьми компаниям для создания баллистических и межконтинентальных ракет.

Самый богатый олигарх РФ Владимир Лисин поставлял металл через свою компанию НЛМК предприятиям российского военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством межконтинентальных и баллистических ракет.

Эту информацию выяснили журналисты издания The Times. Как сообщил портал, НЛМК обладает дочерними компаниями в Европе и США. Ее оборот — более $16 миллиардов.

На российском сайте госзакупок детально описано, как предприятие с 2014 года, когда Россия вторглась в Украину, поставляло сталь для электротехнической промышленности ВПК РФ. Товары продавались как минимум восьми компаниям, которые связаны с производством вооружения. Договоры включали реализацию стального листового проката, конструкционной нержавеющей стали, слабомагнитных сплавов, электротехнической ленты, стали Armco и холоднокатаной плакированной стали.

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Журналисты запросили комментарий у НЛМК. Компания в ответе признала существование контрактов, но заявила, что поставки якобы были "незначительными" и касались только коммерческой электротехнической металлической продукции. По словам представителей фирмы, "российские предприятия НЛМК не способны производить сталь, предназначенную для военного применения".

Однако даже небольшие количества штрипсового проката могут стать важной составляющей при производстве ракет. Такой информацией поделился эксперт по вопросам вооружений Королевского института объединенных служб (RUSI)

"Электротехническая сталь и слабомагнитные стальные сплавы могут использоваться в двигателях ракет, особенно в твердотопливных двигателях", — заявил Сидхарт Каушал, научный сотрудник по военным наукам в RUSI.

Сейчас Владимир Лисин находится под санкциями только Украины и Австралии.

Россия обходит санкции: последняя информация

В украинской разведке 12 декабря сообщили, что с момента полномасштабного вторжения Россия произвела около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 240 стратегических крылатых ракет Х-101. И это с учетом действующих санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря сообщил: "Активно работаем, чтобы поддержать и усилить очередные санкционные шаги против России - европейские, американские и других партнеров. Вопрос девятого санкционного пакета ЕС — в работе. Ожидаем еще и других решений, в частности относительно схем обхода антивоенных санкций, в том числе, финансовых и энергетических".

В конце ноября стало известно, что Россия использует два метода обхода ограничений на нефть. Например, она перебрасывает нефтепродукты с одного танкера на другой в открытом море.

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