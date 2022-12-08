Владимир Зеленский подчеркнул, что власти активно работают с партнерами, чтобы они усилили ограничительные меры в отношении РФ.

Президент Владимир Зеленский ожидает от Европейского Союза принятия решений по предотвращению обхода Россией финансовых и энергетических санкций.

"Активно работаем, чтобы поддержать и усилить очередные санкционные шаги против России - европейские, американские и других партнеров. Вопрос девятого санкционного пакета ЕС - в работе. Ожидаем еще и других решений, в частности относительно схем обхода антивоенных санкций, в том числе, финансовых и энергетических", - заявил глава государства в вечернем обращении.

Санкции ЕС против России: детали

7 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн объявила меры, которые могут быть применены, в случае принятия странами-членами, в рамках 9-го пакета санкций против России.

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Новым пакетом предлагается внести в санкционного списка еще почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по мирному населению Украины, похищению украинских детей и вывоз их в Россию, хищению украинской сельскохозяйственной продукции. В списке - военные, политики, представители российского оборонпрома.

Также 9-м пакетом предусмотрено введение санкций еще против трех российских банков; применение нового экспортного контроля; дополнительные экономические мер к российскому энергетическому и горнодобывающему секторам.

Кроме того, предлагается запретить вещание в ЕС еще 4 российских телеканалов.