Сейчас проведено расследование более 10-и самых масштабных кейсов в США, Бельгии, Франции и других юрисдикциях.

Об этом сообщила Лилия Кузнец, адвокат VB PARTNERS, во время профессионального события 12-th KYIV CRIMINAL LAW FORUM.

"Западный бизнес в основном использует два формата обхода санкций: поставка товаров через компанию-посредника, которая не включена ни в один санкционный список, или продление срока действия старых контрактов. Последняя схема более характерна для компаний из ЕС, поскольку соответствующими решениями Совета ЕС внедрен запрет на поставку товаров двойного назначения российским предприятиям за исключением поставки на основании контрактов, заключенных до 1 августа 2014 года. Это длительное время позволяло бизнесу просто продлевать соглашения", – отметила Лилия Кузнец.

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Поиском примеров и расследованиями юристы занимаются в рамках проекта Total isolation of Russia, который инициировали совместно VB PARTNERS и Александр Дубилет, экс председатель правления "ПриватБанка". Цель проекта – привлечь к ответственности компании ЕС и США, которые сотрудничают с российским ВПК.

Среди выясненных фактов: поставка линии для производства патронов от бельгийской New Lachaussee концерна "Калашников", высокоточных французских компасов Safran на бронированную технику РФ, установка тепловизоров и других систем Thales на российские БМП.

Один из самых масштабных кейсов, которым команда занимается и сегодня – микрочипы Intel, которые РФ использует для создания ракет "Калибр".

Юристы VB PARTNERS направляют заявления в правоохранительные органы страны, в которой зарегистрирована деятельность компании-нарушителя. Важно, что, в зависимости от юрисдикции, ответственность за нарушение санкций может быть не только административной, но и уголовной

Положительный результат есть уже сегодня. Европейская комиссия по заявлению команды VB PARTNERS инициировала расследование о нарушении санкций французской компанией Safran. Комиссия направила заявление юристов в правоохранительные органы и взяла это расследование под личный контроль.

Также с участием команды украинских юристов был подготовлен проект вопросов к Комитету Министров Совета Европы по контролю за соблюдением санкций.

"Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Ожидаем ответа от заинтересованных субъектов, которым уже направлены обращения. Также активно мониторим СМИ, результаты исследований профильных институтов на предмет новых нарушений санкций и будем реагировать как в юридической, так и не в юридической плоскости", – резюмирует Лилия Кузнец.