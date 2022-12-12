Враг может еще несколько раз запустить по украинской земле до 90 ракет, отметили в ГУР МО.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Украине грозит еще до пяти волн массированных ракетных ударов со стороны Российской Федерации.

У противника есть ракеты еще на три-пять волн атак, сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, пишет The New York Times.

"По нашим подсчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн атак. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", - отметил он.

Видео дня

Скибицкий также сообщил, что с начала войны РФ удалось создать около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 240 стратегических крылатых ракет Х-101.

Массированные ракетные удары России по Украине - что надо знать

5 декабря враг совершил восьмую по счету массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. В этот день противник запустил более 70 ракет, 61 из них уничтожили наши воины.

Есть "прилеты" в Винницкой, Киевской и Одесской областях, повреждены энергетические объекты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что у России осталось ракет еще на три-четыре массированных атаки.

6 декабря министр обороны нашего государства Алексей Резников сказал, что у РФ осталось до 30% ракет "Калибр" от довоенного количества.

Вас также могут заинтересовать новости: