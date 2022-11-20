С марта 2022 года в Британию поступило нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов.

Наложенные Лондоном санкции против России не помешали транспортировать российскую нефть в Великобританию.

Как пишет газета Sunday Times, существует две схемы обхода россиянами санкций. Например, РФ может перебрасывать нефтепродукты из одного танкера на другой в открытом море. Эту лазейку используют Иран, Венесуэла, а теперь и Россия.

По другой схеме, импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. По данным журналистов, летом Британия импортировала нефть, например, из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши.

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С марта 2022 года в Британию поступило нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов.

Пока что импорт сырой нефти из РФ в Великобританию формально не запрещен. С 5 декабря Лондон вместе с ЕС введут "потолок" цен для российских нефтепродуктов.

Санкции против России: российская нефть на мировом рынке

Россия была влиятельным игроком на рынке нефтепродуктов. Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкций ее влияние начало снижаться. В сентябре доходы РФ от экспорта нефти упали до $15,3 млрд.

С 1 декабря Турция закроет проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью, писал Bloomberg. Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

К 2023 году Евросоюз планирует запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ.

Переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов должен завершиться в феврале следующего года.

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