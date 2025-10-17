Дрон оснащен визуальным наведением с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Американская компания-производитель программного обеспечения для беспилотников под названием Auterion заявила об успешном завершении проекта Artemis. Речь идет о создании дальнобойного дрона-камикадзе с искусственным интеллектом.

Как рассказывает украинское издание Defense Express, этот беспилотник был создан совместно с украинской компанией, название которой не раскрывается из соображений безопасности. БПЛА имеет дальность в 1600 км, а его боевая часть весит 45 кг. Кроме того, дрон оснащен визуальным наведением с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Отмечается, что новый беспилотник уже прошел полноценные испытания. В компании говорят, что они "включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание".

"Главной особенностью Artemis как раз является система навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion. Как указано, она "позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации" и "обеспечивает высочайшую точность на конечном этапе полета", – говорится в материале.

Система навигации и наведения, вероятно, была интегрирована сразу в целую линейку дронов с разной дальностью. В то же время ключевую ставку в компании Auterion делают именно на дальнобойную версию, и ее производство будет массовым. Производственные линии строятся в Украине, США и Германии.

Издание отмечает, что речь идет о серийном автономном дальнобойном дроне с доказанной при ударах непосредственно по России эффективностью. Иначе, по словам авторов, фразу о "дальнем транзите и наземном срабатывании" трактовать трудно.

В материале сказано, что в начале декабря 2024 года во время визита в Украину Олафа Шольца был показан очень похожий на "Шахед" беспилотник. Его размеры вряд ли позволили бы преодолеть расстояние 1600 км с 45 килограммами боевой части. Однако, возможно, он был "младшим" представителем семейства дронов Artemis.

В марте такие дроны впервые применила в бою 12-я бригада специального назначения "Азов". Отмечалось, что этот дрон полностью автономный, что может быть отсылкой к решению Auterion, считают авторы. Назывался этот дрон UAS SETH.

"На фоне его использования возможно привести еще одну фразу из официального сообщения Auterion: "правительственные специалисты одобрили программу [Artemis] после операционных летных испытаний в Украине". Поэтому, с высокой долей вероятности, именно на базе этого UAS SETH, но путем значительного увеличения его размеров и получился Artemis ALM-20. Потому что оригинальный "Шахед" имеет очень внушительные габариты – около 3,5 метров в длину, 2,5 метра размаха крыла", – констатирует издание.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что 99% оружия, которое применяется для атак по России, является именно украинским. Отмечалось, что когда Украина полагалась на оружие от партнеров, приходилось воевать с завязанной рукой.

Тем временем в США готовят новые танки для армии с учетом опыта Украины. Предварительные прототипы танка M1E3 Abrams планируют получить уже к концу 2025 года.

