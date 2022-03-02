Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В результате воздушного удара по Житомиру погибли два человека, 16 - получили травмы.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Уточненная информация относительно последствий воздушного удара в Житомире. По состоянию на 07:00 02 марта: подтверждена гибель двух человек, 16 - получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов", - отметили в ГСЧС.

В то же время аварийно-спасательные работы продолжаются, информация обновляется.

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