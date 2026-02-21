'Подарю': российский генерал обещал жене 'гирлянду' из ушей пленных украинцев

Следователи обнародовали переписку генерал-майора РФ с доказательствами пыток и убийств украинских военнопленных, которые носят системный характер.

Российский генерал описывал пытки и убийства украинских военнопленных в частной переписке, в частности с женой. Кроме того, он отправлял фото и видео, подтверждающие это, говорится в расследовании проектов "Система" и "Схемы" (Радио Свобода).

Речь идет о 49-летнем генерал-майоре РФ Романе Демурчиеве. По данным расследования, в 2022–2024 годах он отправлял жене и коллегам сообщения с подробными описаниями издевательств над пленными, в частности – отрезания им ушей.

В одном из сообщений за октябрь 2022 года Демурчиев написал, что во время штурма захватил четырех украинских военных, и прислал фотографию отрезанных человеческих ушей. На вопрос жены Александры, что он планирует с ними делать, генерал ответил, что "подарит".

Вот фрагмент переписки Демурчиева (ник – "Воин") с женой – Александрой Демурчиевой (ник – "Кошка МТС"):

Воин (отправляет фото человеческих ушей): Настроение поднялось!

Кошка Мтс: Я думала, это байки со времен Чечни. Оказывается, правда. А что потом с ними делать?

Воин: Соберу гирлянду и подарю.

Кошка Мтс: Как свиные уши к пиву.

Воин: Ага.

В другой переписке он, вероятно, предлагал передать пленного офицера военной контрразведки или "избавиться от него". Упомянутого украинского военного – 40-летнего добровольца из Запорожья – впоследствии обменяли после года и 10 месяцев плена. Родственники сообщили журналистам, что мужчину жестоко избивали и пытали электрошокерами.

В еще одном диалоге, по данным расследования, речь шла об использовании задержанных в качестве "копателей траншей" с последующим их уничтожением. Также Демурчиев якобы хвастался начальнику – генералу Олегу Митяеву – расправой над украинскими военнопленными. В ответ, как утверждается, прозвучала фраза: "К награждению их подать обязательно".

Отмечается, что в 2023 году Демурчиев получил награду за "героические поступки" от губернатора Московской области, а также одну из высших наград Чеченской Республики. В том же году правитель РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. По состоянию на декабрь 2024 года он занимал должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией России.

Пытки пленных украинцев

По информации правозащитников, пытки украинских военнопленных носят системный характер. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине ранее заявлял, что 95% украинских военных, захваченных Россией, подвергаются пыткам или другим формам жестокого обращения.

Практика увечий тел, в частности отрезание ушей, фиксировалась еще во время чеченских войн. В 1996 году российский журналист Александр Невзоров в своем репортаже демонстрировал подобные "трофеи", которые военные показывали на камеру.

Недавно российские оккупанты в очередной раз расстреляли безоружных украинских военных после взятия в плен. В частности, 27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шаховое Покровского района российские захватчики взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций, а затем их убили.

