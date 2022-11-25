По его словам, враг уже потерял значительные человеческие ресурсы на восточном направлении.

В ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ.

Полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо" заявил, что их не будут отправлять на белорусское направление.

"Буквально на днях туда прибыла высокая комиссия военных чиновников из Москвы, чтобы проверить, чем занимались те же чмобики в течение последних шести недель на территории белорусских учебных центров и полигонов. Скорее всего, эти чмобики будут направлены на участки восточного фронта, чтобы усилить оборонительные позиции российских оккупантов, которые все еще не теряют надежды выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - прогнозирует Селезнев.

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По его словам, враг уже потерял значительные человеческие ресурсы на восточном направлении, однако ничего не может поделать с украинским сопротивлением на Донбассе.

"Относительно наступления с севера на нашу страну, то недавно представитель Офиса президента господин Арестович сказал, что нет у россиян тех ресурсов и возможностей, чтобы атаковать Украину с севера. Возможно, они и бредят этим, но одно дело мечтать, а другое – реализовать подобный план", - подчеркнул полковник ВСУ.

По его мнению, подготовленных в Беларуси военных российская армия будет перебрасывать на различные участки фронта, но не на белорусское направление.

Российские военные в Беларуси

С начала полномасштабной войны Россия использует территорию Беларуси для ракетных атак, а в первые месяцы - для переброски оккупантов на фронт.

В октябре стало известно, что в Зябровку (Гомельский район) прибывают российские войска и новая техника.

10 октября глава Беларуси Александр Лукашенко объявил о развертывании совместного с РФ группировки войск. Позже на территорию его страны привезли российских мобилизованных.

По данным Центра национального сопротивления, в Беларусь уже перебросили до 12 тысяч российских мобилизованных.

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