На спутниковых снимках видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

Буквально за месяц там, на границе с Украиной, появились несколько песчаных насыпей, строительные работы продолжаются. За изменениями на аэродроме Зябровка "Свобода" следила с помощью спутниковых снимков.

Издание со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает, что в последнее время на беларуский аэродром прибыло еще больше российской техники и военных.

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"Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку (Гомельский район) полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", – рассказал источник "Свободы" из Гомельского района.

Мы видим, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. Причем песок привозят не извне, а непосредственно из карьеров на аэродроме.

Подобные сооружения в виде курганов можно увидеть, например, в военной части 1146 зенитно-ракетного полка, которая выполняет задачи по охране Остравецкой АЭС. Там на насыпях установлены радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

На спутниковых снимках видно, что на территории аэродрома в Зябровке увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. На снимке, сделанном 16 октября, можно также заметить склад с топливом.

Взрывы и "вспышки" на аэродроме Зябровка

Ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны "вспышки"на аэродроме Зябровка в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 "вспышек".

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Жабровки - неизвестно.

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