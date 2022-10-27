Формирование наступательной группировки не зафиксировано, однако угроза наступления со стороны соседней республики остается.

Россияне стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге рассказал заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. Мы видим, что кроме военного аэродрома Забровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах, - заявил Громов.

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В то же время он отметил, что в настоящее время формирование наступательной группировки с территории соседней республики не отслеживается, но угрозы есть и будут.

Он добавил, что противник продолжает активно применять с направления Беларуси дроны-камикадзе. На этой неделе российские агрессоры запустили 10 дронов-шахедов с территории республики.

Война в Украине: участие Беларуси в российской агрессии

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С территории Беларуси российские оккупационные войска зашли в Черниговскую и Киевскую области. Также в течение этих восьми месяцев Беларусь предоставляет россиянам свое воздушное пространство для осуществления авиаударов по территории нашей страны.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.

Напомним, вчера вечером, 26 октября, за два часа враг выпустил по территории Украины более 20 дронов-камикадзе иранского производства, 19 из них было уничтожено украинскими защитниками. Ночью 27 октября российские оккупанты совершили более шести атак дронами по территории Киевской области.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

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