Беларуские вооруженные силы якобы полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.

Центр национального сопротивления сообщает, что российские оккупанты продолжают разворачивать свои войска в Беларуси. Об этом ЦНС стало известно от источников в беларуском подполье.

"Россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян", — говорится в сообщении.

При этом, как утверждается, российские военные заявляют, что для них честь - попасть в Беларусь. Ведь там якобы гораздо лучше условия на полигонах, чем на родине. А беларуские вооруженные силы якобы полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.

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"Фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета", - пишет ЦНС.

Война в Украине и позиция Беларуси

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для ракетных ударов по территории Украины. При этом ВС РБ не принимают прямого участия в войне против Украины.

В октябре журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

Лукашенко 10 октября объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на беларускую территорию привезли российских мобилизованных.

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