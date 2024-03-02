Однако основной цели россияне не достигли, подчеркнул Тимочко.

Авдеевка Донецкой области была очень хорошо укреплена, однако удержать город не удалось из-за ряда других факторов, кроме недостатка оружия. Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

"Авдеевка была очень хорошо укреплена. Но, к сожалению, (учитывая) ту массовость ударов россиян, которую они смогли сосредоточить в живой силе, а также в авиации, и разрушения, которые они наносили УАБами, чрезвычайно трудно было ее удержать", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Но основной цели россияне не достигли, подчеркнул Тимочко.

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"Они не смогли охватить наши войска в кольцо, не смогли блокировать, а затем – не смогли прорвать линию фронта", – резюмировал военный.

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С начала суток, 2 марта, на передовой произошло 70 боевых столкновений, сообщил Генштаб ВСУ. Отмечается, что только на Авдеевском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

Тем временем украинские защитники сбили еще два российских Су-34. Первый вражеский самолет "приземлили" 1 марта, сообщили в Воздушных силах. Вечером стало известно, что велась боевая работа по еще одной цели –удалось уничтожить еще один самолет РФ.

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