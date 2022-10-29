Украинские пограничники остановили две группы разведки российских захватчиков на Северском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
"На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки противника", - говорится в сообщении.
В частности, днем враг пытался разведать подступы к позиции с помощью беспилотника.
"По вражескому коптеру открыли огонь и сбили", - отметили в ГПСУ.
Кроме того, к наблюдательным постам пытались подойти две группы наземной разведки оккупантов, которых также остановили пограничники.
Ситуация на севере Украины
28 октября российские захватчики обстреливали населенные пункты на Северском направлении из минометов и ствольной артиллерии.
Под огонь попали Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области.
Вместе с тем, остается угроза провокаций на белорусско-украинской границе. По данным пограничников, пока ударная группировка в Беларуси не создана, однако Путин активно агитирует Лукашенко вступить в войну.
Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают белорусские аналитики.