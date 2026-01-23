'Настолько красивая, что аж...': жених Никитюк впервые за долгое время показал общее фото

Военнослужащий Дмитрий Бабчук проводит отпуск с близкими.

Жених известной украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук впервые за долгое время поделился их совместным фото.

Снимок боец опубликовал в своем Instagram в stories, упомянув в подписи к нему и их маленького сыра Оскара.

"Съел все сырники, оставил один малому", - в частности написал он.

Видео дня

Также Бабчук высказался и о своей возлюбленной Лесе:

"Жена у меня настолько красивая, что аж отпуск продлили".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Леся Никитюк с женихом и маленьким сыном отдыхали в Карпатах.

До этого Дмитрий Бабчук не раз признавался, что в связи с занятостью на службе у него не так часто получается видеться с родными, как бы хотелось.

В декабре сыну Никитюк и Бабчука исполнилось полгода мальчик родился в июне 2025 года.

