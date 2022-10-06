Режим Лукашенко продлил действие запрета полетов гражданской авиации над южной частью страны.

Угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

Об этом сообщает проект "Беларускі Гаюн".

По данным наблюдателей, режим самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко продлил действие зоны ограничения полетов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси до 1 января 2023 года.

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Ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ. Территория зоны ограничения не изменилась.

Как отмечают наблюдатели, Беларусь ввела этот запрет 24 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в том числе и с территории РБ. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси украинскими городами было запущено не менее 717 ракет.

"Таким образом, угроза ракетного обстрела территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2022 года", - резюмируют наблюдатели.

Война в Украине: роль Беларуси

С начала полномасштабной агрессии против Украины Россия активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам. Также именно оттуда заходили войска для штурма Киева.

Как сообщал ранее УНИАН, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и он сделает все, чтобы этого не произошло.

При этом, 4 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции". В то же время диктатор отказался отправлять белорусских солдат в Украину.

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