Шевчук вошел в состав конкурсной комиссии по отбору руководства САП

Решение о назначении Шевчука принято в связи с недостаточным количеством кандидатов.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатов на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В ее состав вошел адвокат и спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Алексей Шевчук.

В НААУ отметили, что его кандидатура была определена генеральным прокурором на основании ст. 29-1 закона "О прокуратуре". Отмечается, что решение о назначении Шевчука принято в связи с недостаточным количеством кандидатов. Таким образом, Шевчук привлечен к работе комиссии для обеспечения ее полномочий и выполнения требований закона об организации конкурсных процедур.

Этот момент подчеркивает важность профессиональной экспертизы адвокатского сообщества в вопросах построения антикоррупционной вертикали, даже в случаях, когда назначение происходит по квоте органов прокуратуры.

Видео дня

Вместе с тем, НААУ, как единственная профессиональная организация, объединяющая адвокатуру страны, подчеркивает: любое давление на адвокатов, а также их отождествление с клиентами являются недопустимыми и противоречат базовым гарантиям права на защиту.

НААУ приветствовала решение Совета прокуроров Украины и генпрокурора о назначении спикера ассоциации в состав конкурсной комиссии, уполномоченной осуществлять отбор кандидатов из числа прокуроров на вакантные административные должности в САП.

В то же время НААУ подчеркивает, что любые медийные атаки, дискредитация и распространение недостоверной информации о кандидатах являются недопустимыми, подрывают доверие к конкурсным процедурам и противоречат демократическим принципам функционирования общества.

НААУ призвала исключить любое давление на органы самоуправления прокуратуры и генпрокурора, чтобы деятельность конкурсной комиссии проходила независимо, прозрачно и беспристрастно.

Кто такой Алексей Шевчук

Алексей Шевчук - украинский адвокат. Участвовал в правовой защите лиц, пострадавших во время событий Революции Достоинства, а также присоединялся к сопровождению дел, связанных с решениями власти периода президентства Виктора Януковича. Также был привлечен к правовым процессам по делу Надежды Савченко.

Сейчас Шевчук участвует в правовых инициативах, направленных на возвращение украинских пленных, в судебных процессах против РФ, а также осуществляет юридическое сопровождение дела о катастрофе самолета Ил-76.

Недавно Шевчук сообщил об информационных атаках после избрания в состав конкурсной комиссии по отбору заместителя руководителя САП.

Вас также могут заинтересовать новости: