'Триггерило невероятно': известная певица пожаловалась на засилье россиян на популярном курорте

Речь идет об острове Фукуок во Вьетнаме.

Украинская певица Злата Огневич заявила, что разочарована отдыхом во Вьетнаме из-за большого количества мусора и россиян.

Артистка написала в Threads, что поездка в эту страну была неудачным выбором, хотя были и положительные моменты в этом путешествии. Особенно Огневич не рекомендует другим посещать остров Фукуок, где встретила множество граждан Российской Федерации. Кроме того, вода там загрязнена невероятным количеством мусора:

"Горячо не рекомендую остров Фукуок. От количества увиденного мусора в океане больно на физическом уровне, стыдно быть человеком... Настолько меня это триггерит. P.S. Продолжаю сортировку мусора и вас призываю".

В то же время Огневич советует поклонникам Азии все же ехать во Вьетнам, чтобы увидеть его горную часть, природу и архитектуру. Половину отпуска Злата потратила на то, чтобы исследовать остров Фукуок.

"Хюэ - вообще невероятное место, которое поразило с первого взгляда. Фукуок: Bittersweet (коктейли). Movenpick, Aura beach club - чисто, тихо. Salinda hotel - вообще топ, если позволяет бюджет - бронируйте. Я здесь посетила SPA, рекомендую Sunset town (красиво, но здесь отель не стоит бронировать, просто must see). Vinpearl - мертвый город, бутафория. Сафари топ. Вечернее шоу в Sunset town интересное, яркое. Канатная дорога. Она ведет от Sunset town на остров Хонтом. Также стоит посетить", - поделилась артистка.

По мнению певицы, пока Вьетнам еще "сырой" для массового туризма, но уже через 10 лет все может измениться.

