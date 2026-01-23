Один заряд исчез навсегда: как бомбардировщик США с ядерными бомбами упал в Гренландии

Авария бомбардировщика привела к радиоактивному загрязнению льдов, масштабной международной операции по очистке и стала концом ядерных патрулей США в воздухе.

В 1968 году стратегический бомбардировщик США B-52, несущий четыре термоядерные бомбы, потерпел катастрофу недалеко от авиабазы Туле в Гренландии. Авария привела к рассеиванию радиоактивных обломков по морскому льду, масштабной операции по очистке и пересмотру ядерных протоколов времен холодной войны, пишет Wionews.

B-52G Stratofortress вылетел с авиабазы Платтсбург (штат Нью-Йорк) в рамках миссии Hard Head – части операции Chrome Dome, которая предусматривала постоянное патрулирование бомбардировщиков с ядерным оружием для сдерживания СССР. Самолет должен был пролетать над заливом Баффина и районом вокруг базы Туле.

Пожар в воздухе

Через несколько часов после взлета экипаж почувствовал запах гари: в нижнем отсеке вспыхнул пожар, вероятно из-за блокировки вентиляции подушкой багажного отделения. Дым быстро заполнил кабину, обесточил самолет и вывел из строя навигационные приборы.

Видео дня

Командир объявил чрезвычайную ситуацию и запросил посадку на базе Туле, но из-за плотного дыма управление стало невозможным. Экипаж получил приказ катапультироваться. Шестеро из семи военных выжили, получив обморожения; второй пилот Леонард Свитенко погиб – у него не было катапультного кресла и он пытался покинуть самолет вручную.

Брошенный B-52 упал на морской лед примерно в 12 км от взлетной полосы Туле. Ядерного взрыва не произошло, однако обычные взрывчатые вещества в четырех бомбах B28FI взорвались, разрушив ядерные компоненты и рассеяв радиоактивные материалы.

Радиоактивное загрязнение

Взрыв и пожар образовали на льду обгоревший участок длиной около 700 метров. Часть обломков провалилась сквозь растопленный лед на дно океана. В течение нескольких часов горело реактивное топливо, рассеивая плутоний и другие радионуклиды в снегу и воздухе.

США и Дания запустили операцию по очистке местности. При температуре до −60 °C персонал собирал загрязненный снег и лед, наполнив 67 больших резервуаров, которые впоследствии отправили в США для утилизации.

Спасатели смогли идентифицировать основные компоненты только трех бомб; части четвертой так и не были полностью найдены. Для поисков на дне океана привлекали подводные аппараты, но все элементы так и не подняли.

Конец "Chrome Dome"

Катастрофа в Туле, вместе с аналогичным инцидентом в Испании в 1966 году, заставила Пентагон отменить программу Chrome Dome. Воздушные силы США перешли к наземным системам оповещения и готовности как более безопасной альтернативе.

Спустя десятилетие участники ликвидации сообщали о проблемах со здоровьем, в частности онкологических заболеваниях, которые связывали с радиационным воздействием. Хотя официальные датские исследования сначала не подтвердили прямой связи, инцидент до сих пор остается предметом споров.

