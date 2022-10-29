На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области", - отметили в Генштабе.

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За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись районы более чем 35 населенных пунктов. Среди них - Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давидов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцs Николаевской области", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории этой страны", - отметили в Генштабе.

На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы: на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области; на Слобожанском - с использованием артиллерии различных типов, в районах Ветеринарного, Двухлетней, Старицы, Стрелечей и Чугуновки.

На Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Берестового, Невского, Спорного, Ольговки и Новоєгоровки; на Бахмутском - из танков и разнокалберной артиллерии, в районах Бахмута, Бахмутского, Білогоровки, Часового Яра, Клещеевки, Соледара, Зеленополья и Яковлевки; на Авдеевском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, железнодорожного и Павловки.

"На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БПЛА различных типов", - сообщили в Генштабе.

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