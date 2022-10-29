Чернобаевка остается для русских "капиллярным путем", чтобы продвигаться вглубь украинских территорий.

Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом в Twitter сообщает исследователь OSINT технологий Тим Эхарт.

На опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы.

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Аэропорт в Чернобаевке

В период с февраля по весну 2022 года ВСУ активно били по территории объекта, не допуская высадки врага и лишая его вертолетов.

22 марта украинские военные в восьмой раз ударили по аэропорту, после чего западные СМИ заметили вывод техники ВС РФ.

Как объяснял советник ОП Алексей Арестович, Чернобаевка остается для русских "капиллярным путем", чтобы продвигаться вглубь украинских территорий.

Ситуация на Херсонском направлении

Накануне президент Владимир Зеленский призвал не недооценивать ложь оккупантов о якобы их готовности "бежать" из Херсона.

Таким образом ВС РФ пытаются создать информационный фон, чтобы запутать украинское командование насчет настоящих намерений врага. ВСУ работают над их окружением.

Вместе с тем уже несколько недель оккупанты заняты "эвакуацией" материальных ценностей из Херсона и депортацией гражданского населения.

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