Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом в Twitter сообщает исследователь OSINT технологий Тим Эхарт.
На опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы.
Аэропорт в Чернобаевке
- В период с февраля по весну 2022 года ВСУ активно били по территории объекта, не допуская высадки врага и лишая его вертолетов.
- 22 марта украинские военные в восьмой раз ударили по аэропорту, после чего западные СМИ заметили вывод техники ВС РФ.
- Как объяснял советник ОП Алексей Арестович, Чернобаевка остается для русских "капиллярным путем", чтобы продвигаться вглубь украинских территорий.
Ситуация на Херсонском направлении
Накануне президент Владимир Зеленский призвал не недооценивать ложь оккупантов о якобы их готовности "бежать" из Херсона.
Таким образом ВС РФ пытаются создать информационный фон, чтобы запутать украинское командование насчет настоящих намерений врага. ВСУ работают над их окружением.
Вместе с тем уже несколько недель оккупанты заняты "эвакуацией" материальных ценностей из Херсона и депортацией гражданского населения.