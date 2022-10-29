Техники противника не видно / twitter.com/ArtisanalAPT

Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом в Twitter сообщает исследователь OSINT технологий Тим Эхарт.

На опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы. 

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twitter.com/ArtisanalAPT

Аэропорт в Чернобаевке

Ситуация на Херсонском направлении

Накануне президент Владимир Зеленский призвал не недооценивать ложь оккупантов о якобы их готовности "бежать" из Херсона.

Таким образом ВС РФ пытаются создать информационный фон, чтобы запутать украинское командование насчет настоящих намерений врага. ВСУ работают над их окружением.

Вместе с тем уже несколько недель оккупанты заняты "эвакуацией" материальных ценностей из Херсона и депортацией гражданского населения.

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