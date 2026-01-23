На ПК бесплатно раздают 'средневековую GTA' с положительными отзывами

Акция продлится до 29 января.

Магазин Epic Games Store продолжает еженедельно раздавать игры разных жанров и масштабов. На этот раз пользователи могут добавить в личную библиотеку Rustler (Grand Theft Horse), которая получила признание среди определенной аудитории.

Rustler (Grand Theft Horse) – экшен/RPG с видом сверху, которую в народе окрестили "средневековой GTA". В игре нужно выполнять безумные квесты, воровать коней, сражаться с рыцарями, грабить крестьян и так далее.

Релиз Rustler состоялся в 2021 году. В Steam игра получила более 1000 отзывов от пользователей, 79% из которых положительные. В них хвалят разнообразные и интересные задания и эффективную адаптацию оригинальной механики из GTA. Диалоги интересные и веселые, но такой юмор понравится не всем.

Видео дня

Забрать Rustler в Epic Games Store можно в течение недели – до четверга, 29 января, 18:00 по киевскому времени. В следующий раз бесплатной станет Definitely Not Fried Chicken.

Меж тем в PS Plus стартовала бесплатная раздача Resident Evil Village и еще восьми игр. Это пополнение называют одним из самых крупных за последнее время.

Ранее стало известно, что Ubisoft отменила разработку шести игр, включая ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Кроме того, семь игр, которые находятся в разработке, были отложены.

Вас также могут заинтересовать новости: