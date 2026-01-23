Триллер с Расселом Кроу, Люком Эвансом и Ниной Добрев получил первый постер (фото)

Дата выхода ленты еще не объявлена.

В сети появился первый официальный постер экшен-триллера "Bear Country" с новозеландским киноактером Расселом Кроу ("Игры разума", "Гладиатор") в главной роли.

Постер опубликовал в своем Instagram-аккаунте американский кинорежиссер Деррик Борте, известный по фильмам "Семья Джонсов" и "Беспощадный". Известно, что съемки ленты проходили в Австралии. В фильме также снимаются Аарон Пол ("Во все тяжкие"), Люк Эванс ("Битва титанов"), Даниэль Дзоватто ("Экзорцист Ватикана"), Нина Добрев ("Дневники вампира") и Тереза Палмер ("По соображениям совести").

Сюжет картины разворачивается вокруг владельца ночного клуба, который после дерзкого ограбления оказывается между давлением картеля и игрой двойных агентов. Герой Кроу пытается продать бизнес и вырваться из опасного круга, однако ситуация осложняется появлением загадочных персонажей, каждый из которых имеет собственные мотивы.

Дата релиза фильма "Bear Country" пока не объявлена.

