По информации пограничников, угроза вторжения на этом направлении остается и все силы безопасности и обороны Украины, находящиеся на границе с Беларусью, готовы к развитию любых ситуаций.

Россия и Беларусь проводят мероприятия для нагнетания ситуации на границе с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге относительно оперативной ситуации на границах нашей страны.

Он отметил, что сейчас непосредственно на границе с Беларусью не отмечается изменений в обстановке и она остается контролируемой. В частности, Вооруженные силы Беларуси продолжают мероприятия по прикрытию границы, их численный состав не меняется, как и характер их действий.

Видео дня

По информации Демченко, подразделения, которые находятся на этом направлении, меняются на ротационной основе. Однако Беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя свою территорию, свое воздушное пространство и инфраструктуру.

"Кроме этого, мы фиксируем и нагнетание ситуации как со стороны России, так и Белоруссии, в том числе – создание так называемой общей группировки войск и переброски войск и средств страны-агрессора в Беларусь. И хотя пока создание такой ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины из Беларуси, не отмечается, однако мероприятия этими странами, к сожалению, целенаправленно проводятся", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну.

"При этом власти Беларуси публичными заявлениями пытаются перекинуть ответственность на Украину, что будто бы мы являемся агрессором по отношению к этой стране", - сказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что угроза на этом направлении остается, и все силы безопасности и обороны Украины, которые охраняют и обороняют границу с Беларусью, готовы к развитию любых ситуаций.

По его словам, как и граница со страной-агрессором, так и граница с Беларусью, а также участок границы с Молдовой на Приднестровском сегменте сейчас значительно усилены.

В отношении участка границы с Беларусью, Демченко подчеркнул, что пограничники и силы обороны в целом уделяют максимум внимания этому направлению, чтобы не допустить обострения ситуации, эскалации и, если будет происходить какое-то нагнетание обстановки, дать адекватный ответ.

Война - новости: как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 13 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: