Почему вы выбираете не тех мужчин: 3 привычки, от которых нужно немедленно избавиться

Люди часто застревают в знакомых сценариях, которые больше не работают.

Большинство отношений разрушаются не из-за одного рокового события, а медленно рассыпаются из-за повторяющихся моделей поведения, которые когда-то помогали чувствовать себя в безопасности, но со временем начинают вредить близости и развитию пары.

Как пишет для Psychology Today психолог Марк Траверс, можно снова и снова спрашивать себя, почему вы постоянно попадаете в одинаковые ситуации, однако неудобная и честная правда заключается в том, что мы застреваем в знакомых сценариях, которые больше не работают.

Эксперт назвал три распространенные модели отношений, которые стоит осознать и прервать, если вы хотите улучшить качество своей личной жизни:

1. Чрезмерная ответственность ради любви

Одной из наиболее социально одобряемых моделей в отношениях является сверхфункционирование, которое маскируется под заверения "я нетребовательна", "мне не сложно", "я все возьму на себя". Такой человек постоянно предвидит потребности других, берет на себя эмоциональную нагрузку и сглаживает конфликты еще до того, как они успели возникнуть. Со стороны это выглядит как преданность, но изнутри часто приводит к истощению.

Корни этой привычки обычно формируются в детстве. Когда близость зависела от того, насколько ты удобен, полезен или послушен, мозг усваивал простую формулу: чтобы тебя любили - нужно стараться больше других.

Исследование"Invisible Household Labor and Ramifications for Adjustment" показало, что женщины до сих пор непропорционально часто берут на себя "ментальную" и эмоциональную работу в семье. По словам Траверса, даже при наличии близости это снижает удовлетворенность жизнью и самими отношениями. Он советует давать партнеру возможность брать на себя ответственность и ошибаться, не бросаясь мгновенно спасать ситуацию.

2. Избегание конфликтов под видом совместимости

Фраза "я просто не люблю драму" звучит знакомо многим. Проблема в том, что избегание конфликтов часто путают с эмоциональной зрелостью. Исследования Джона Готтмана доказывают, что в отношениях решающим фактором является не наличие конфликтов, а способ, которым пара с ними обращается. Партнеры, которые никогда не спорят, не обязательно имеют более здоровые отношения, ведь за внешним спокойствием может скрываться эмоциональная отстраненность.

Когда разногласия постоянно замалчиваются, они постепенно переходят в подполье, впоследствии проявляясь пассивной агрессией, холодностью, чувством одиночества рядом с партнером или внезапными эмоциональными взрывами.

Разрыв этой модели начинается с переосмысления конфликта, говорит Траверс. По его словам, спор - это не угроза, а возможность получить информацию о потребностях, границах и ценностях партнера.

3. Путаница между интенсивностью и близостью

По словам психолога, одной из самых обманчивых моделей в отношениях является восприятие эмоционального напряжения за настоящую близость. Быстрое сближение, постоянная переписка, драматические взлеты и падения давно романтизированы культурой как "настоящая любовь".

На самом деле в начале отношений нами управляет дофамин, а не чувство безопасности. Это создает иллюзию глубины, которая не всегда равна надежности. Исследования показывают, что ранняя привязанность может сочетать нежность и синхронность с тревожностью и бдительностью в отношении отношений.

Когда интенсивность основана на непредсказуемости, а не на стабильной взаимности, со временем она часто перерастает в "качели". Люди, которые гонятся за эмоциональными фейерверками, часто игнорируют черты, которые на самом деле держат отношения на плаву. Чтобы разорвать этот сценарий, Траверс советует обращать внимание не только на силу чувств, но и на собственное состояние рядом с партнером.

