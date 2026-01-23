Православный праздник сегодня называют в народе Ксения-полузимница.

24 января по новому церковному календарю православные чтят память преподобной Ксении Миласской. О том, какие обычаи, приметы и запреты связаны с этой датой, а также какой праздник сегодня отмечают по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - по новому стилю

24 января в украинской православной церкви по новому стилю чтят память преподобной Ксении Миласской - благотворительницы, утешительницы и духовной наставницы (согласно старому церковному календарю эту святую будут вспоминать 6 февраля).

Ксения жила в V веке, в миру ее звали Евсевия. Она была единственной дочерью знатного римского сенатора, однако еще с юности решила, что посвятит свою жизнь служению Богу. Чтобы не выходить замуж, Ксения вместе с двумя служанками сбежала из дома. В дороге она встретила настоятеля обители апостола Андрея и отправилась с ним в город Миласс. Там девушка купила землю, на которой построила храм святого Стефана и основала женский монастырь. Вскоре епископ города Павел посвятил ее в диаконисы.

Преподобная Ксения прославилась своим милосердием - она помогала бедным и делом, и советом, утешала тех, кто скорбел, заблудших наставляла на путь веры. При этом сама святая считала себя грешницей.

По преданию, в день ее смерти над монастырем появилось знамение - светлый венец со сияющим крестом, он сопровождал тело святой до самого погребения.

Кого из святых еще вспоминают сегодня: мучеников Вавила Сицилийского и его учеников, преподобного Македония, сирийского отшельника.

Православный праздник сегодня по старому стилю

По староцерковному (юлианскому) календарю в этот день верующие почитают преподобного Феодосия Великого - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник, его историю и обычаи.

Традиции дня, что сегодня нельзя делать и о чем просить в молитвах

Преподобная Ксения - покровительница женщин. К святой обращаются с просьбами об исцелении, семейном счастье, мире в доме и благополучном материнстве.

В народе день называют Ксения-полузимница, что означает середину зимы. День считается семейным, его стараются провести дома, за общими делами и разговорами.

По одной из примет, сегодня нужно следить за ценой на хлеб: если она растет, то это тревожный знак и предвестник скудного урожая, низкая цена - наоборот, вселяет надежду на урожайный год. Также в народе известен еще один интересный обычай - одну и ту же буханку взвешивали вечером и утром. Если вес оставался прежним, верили, что цена на хлеб не изменится, если вес меньше - ожидали подорожания, если больше - надеялись на рост достатка.

По народному поверью, в день Ксении особенно важно совершить добрый поступок - помочь нуждающимся, навестить больных или пожилых, поддержать словом, считается, что все это обязательно вернется сторицей.

В церковный праздник 24 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, злость, обиды, отказ в помощи, осуждает лень, зависть, жадность, месть и отчаяние.

По народным приметам в этот день не следует браться за тяжелую работу и начинать новые дела - они не принесут пользы. Запрещено вязать узлы, стричь волосы и ногти, а также подметать пол - по приметам, это все может навредить.

Приметы на 6 февраля - что обещает погода

По погоде этого дня можно определить, какой будет весна:

солнце пригрело - к ранней и теплой весне;

началась метель - весна придет поздно, а лето будет неблагоприятным;

снег пошел - к затяжной весне;

синицы кричат утром - к морозу;

мало звезд на небе - весной погода будет прохладной и пасмурной.

"Какая Ксения - такая и весна", - говорят в народе.

