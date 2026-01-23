Рудинский эмоционально отреагировал на фильм о России на 'Оскаре'

Актер обратился к команде фильма "Камень, ножницы, бумага".

Украинский актер театра и кино Александр Рудинский, известный ролями в проектах "Носорог" и "Тихая Нава", прокомментировал отсутствие украинских фильмов в списке номинантов на "Оскар" этого года.

Артист, сыгравший главную роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, поделился своими мыслями в Instagram-блоге:

"Иногда наши мечты могут не сбываться. Случайность ли это, что ни один из трех фильмов о войне в Украине не получил номинацию? Не знаю. Но это наша реальность. Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области есть в номинации. А "2000 метров до Андреевки" - нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни. Но я свое слово еще скажу. Обещаю".

Также Рудинский обратился к команде фильма "Камень, ножницы, бумага", отметив, что никогда не забудет паузу, которая возникла во время объявления номинантов на премию.

"Но давайте также вспомним, как мы чувствовали себя год назад. Это разрывает сердце. Но часть моего сердца всегда будет принадлежать вам. Франц, Гайдер, Саншайн, Марцин и все, кто создал эту историю о моей стране. Я люблю вас всех! Мы еще увидимся!" - добавил Александр.

Как сообщал УНИАН, на "Оскар" подавались сразу три ленты, в которых рассказывается о войне России против Украины: британский короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага", документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене". Ни одна из них не попала в список номинантов.

Между тем в номинации "лучший документальный фильм" есть "Mr. Nobody Against Putin", соавтором которого выступил россиянин Павел Таланкин. В ленте показана история педагога российской школы, который фиксирует усиление военной пропаганды на детей.

