В киевской мэрии обыски: речь идет о нанесении ущерба бюджету Киева

Директору департамента финансов сообщено о подозрении.

Сегодня весь день представители Национальной полиции Украины проводят обыски в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает КГГА.

При этом отмечают, что директору департамента финансов вручено уведомление о подозрении.

Фамилия не называется, но на сайте КГГА на странице о кадровом составе указано, что руководителем департамента финансов является Владимир Репик.

Обыски продолжались с самого утра – сначала по месту жительства директора Департамента, затем – в служебных кабинетах.

В КГГА отмечают, что следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года, которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета. Тогда Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск таких облигаций.

"В Департаменте финансов подчеркивают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению. В то же время в рамках уголовного производства следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент якобы нанес ущерб бюджету Киева", - говорится в сообщении.

В Департаменте финансов подчеркивают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности.

Обыски в КГГА: последние новости

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к одиозному киевскому бизнесмену Денису Комарницкому.

В настоящее время Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

В марте 2025 года за границей был найден бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, который является подозреваемым в деле о создании и управлении преступной организацией с целью завладения земельными участками в Киеве. Об этом заявлял журналист-расследователь Михаил Ткач.

Он еще находился в Украине во время реализации операции "Чистый город" со стороны САП и НАБУ, и был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Денис Комарницкий - соратник бывшего скандального мэра Киева Леонида Черновецкого. Комарницкого еще называют "смотрящим за Киевом". Комарницкого еще называют бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

