В Голливуде готовятся к свадьбе года: СМИ раскрыли имена влюбленных

Саттон Фостер и Хью Джекман не скрывают свои отношения.

В Голливуде ходят слухи о возможной свадьбе года между звездой Бродвея Саттон Фостер и актером Хью Джекманом уже в 2026 году.

Как пишет Radar Online со ссылкой на источники, звездная пара активно готовится к новому этапу отношений, как только будут завершены все юридические формальности. Сейчас Фостер ускоряет процесс развода со сценаристом Тедом Гриффином, с которым была замужем с 2014 года.

Между тем Хью Джекман, который окончательно завершил развод с Деборрой-Ли Фернесс в июне прошлого года после 27 лет брака, якобы уже планирует масштабное торжество. По словам близких к паре людей, актер хочет устроить роскошную свадьбу в Нью-Йорке.

Поговаривают, что среди возможных гостей могут быть Николь Кидман, Рассел Кроу, Наоми Уоттс, а роль шафера может достаться давнему другу Джекмана Райану Рейнольдсу. Источники отмечают, что для актера деньги не являются проблемой, ведь он хочет сделать это событие действительно незабываемым.

Слухи о романе между Фостер и Джекманом начали активно обсуждать еще во время их совместной работы в мюзикле "The Music Man" на Бродвее, который шел с 2021 по 2023 год. Однако публично пара впервые появилась вместе только в конце 2024-го.

