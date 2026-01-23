Полякова сцепилась в сети с хейтерами старшей дочки: в чем причина (фото, видео)

Певица не особо подбирала слова.

Известная украинская певица Оля Полякова сцепилась в сети с хейтерами своей старшей дочери Маши. Исполнительница принялась активно защищать дочь, которая нарвалась на волну критики после того, как выпустила новую песню.

В своих соцсетях Маша поделилась видео с перевоплощением под новый трек Queen.

"Как вам мое перевоплощение? А вы уже успели послушать мою новую песню Queen? Если нет - скорее слушать на всех платформах", - написала Полякова-младшая в подписи к опубликованному видео, анонсировав живой концерт в Бостоне на днях.

Некоторые пользователи позволили себе едкие комментарии с критикой таланта и внешности Маши, чем вызвали гнев звездной мамы.

Защищая дочь, Оля Полякова не особо подбирала слова и не сдерживалась. К примеру, в ответах хейтерам она писала

"Г*дота ты, посылаю на тебя г**но!", "У тебя совсем нет мозгов. Зачем такое на свете, непонятно", "Смотри, зашло кривое на страницу и в***алось. А теперь пусть запор у тебя будет на всю жизнь".

